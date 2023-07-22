العشرات امام المنطقة الخضراء احتجاجا على حرق المصحف وتدنيس العلم العراقي في الدنمارك

تجمع العشرات امام بوابات المنطقة الخضراء، السبت، احتجاجا على تدنيس العلم العراقي واحراق المصحف الشريف امام السفارة العراقية في الدنمارك.

وقال مصدر صحفي، ان "العشرات تظاهروا بالقرب من جسر الجمهورية احتجاجا على اقدام المتطرفين بالدنمارك باحراق المصحف الشريف وتدنيس العلم العراقي امام السفارة العراقية في كوبنهاغن".

وأضاف: "القوات الأمنية فرضت طوقا امنيا لمنع المتظاهرين من الوصول الى السفارة الدنماركية وسط المنطقة الخضراء، التي ردد المتظاهرين شعارات معادية لها تنديدا بالجريمة النكراء التي ارتكبها بعض المتطرفين".

وأشار المصدر الى ان "هناك اكثر من تجمع امام المنطقة الخضراء وسط انتشار امني كثيف لمنع دخول المتظاهرين الى داخل المنطقة الخضراء".