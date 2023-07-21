وزير النقل: مطار الناصرية من أهم المشاريع الواعدة

أكد وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الجمعة، أن مطار الناصرية من أهم المشاريع الواعدة، فيما أعلن عن تخصيص مركبات ذات الطابقين مجاناً لذي قار.

وقال وزير النقل : إن"مطار الناصرية من بين أهم مشاريع النقل الواعدة على مستوى المنطقة الإقليمية"، لافتاً الى أنه "أكد خلال زيارته الميدانية لموقع عمل الشركة الصينية المنفذة لمشروع مطار الناصرية الدولي على زيادة مستوى وتيرة العمل للإسراع بمستوى الإنجاز".

وأشار الى أنه"سيتم تخصيص مرأب داخلي كبير لمدينة الناصرية، وبما يتناسب مع مكانتها الحضارية وأعداد السائحين"، مشيراً الى أن "الوزارة ركزت على تنشيط قطاع النقل السككي، وسيكون لذي قار حصة من هذه المشاريع".

وتابع محيبس أن"الوزارة ستخصص لذي قار عدداً من المركبات ذات الطابقين للتخفيف من الزحامات وفك الاختناقات المرورية، وسيكون عملها مجاناً باتفاقنا مع حكومتها المحلية".