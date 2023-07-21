إحصائية جديدة بعدد الأحزاب والتحالفات المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن إحصائية جديدة بعدد الناخبين والأحزاب والتحالفات ومراكز التسجيل المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات، وفيما أوضحت آلية تسجيل النازحين وناخبي سنجار، أكدت أن هناك اجتماعا فنيا سيعقد قريباً لبحث إمكانية إشراك محافظات إقليم كردستان بالانتخابات المحلية.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان خضير، : إن "عدد الناخبين ارتفع إلى أكثر من 95 ألف ناخب، وبلغ عدد الأحزاب المسجلة 281 من ضمنها 11 حزباً بإجازة مشروطة والتي تعني انتظار الجواب من هيئة المساءلة والعدالة بشأنهم".

وأضاف خضير، أن "عدد التحالفات بلغ 41 تحالفاً، فضلاً عن ارتفاع عدد الأحزاب الناشئة إلى 14 حزباً"، مبيناً أنه "سيكون هناك أكثر من 1800 فريق جوال، بالإضافة إلى 1079 مركز تسجيل منتشر في عموم العراق".

وأشار، إلى أن "الحملات التوعوية داخل الوزارات والمؤسسات مستمرة بالتعاون ما بين دائرتي العمليات والاتصالات الجماهيري، حيث تم تشكيل فريق تثقيفي بهذا الصدد".

وأوضح، أن "مسألة تسجيل النازحين يكون داخل المخيمات فقط، عدا ناخبي سنجار، إذ يحق لهم التسجيل داخل وخارج المخيمات بعموم العراق، وتأمين محطات للتصويت".

وبشأن انتخابات إقليم كردستان، قال خضير، إن "مرسوماً إقليمياً ورد إلى المفوضية حول إدخاله ضمن جدول أعمال المفوضية وتحديد إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها"، مؤكداً أن "اجتماعاً سيعقد مع اللجان الفنية ومجلس المفوضية، سيقرر قبول أو رفض الانتخابات هناك".