رئيس سلطة الطيـران المـدني العراقـي يبحث مع وزير النقل السوري تطوير آفاق النقل الجوي بين البلدين

بحث رئيس سلطـة الطيـران المـدني العراقـي،عماد عبد الرزاق الأسدي اليوم الجمعة، مع وزير النقل السوري زهير خزيم تطوير آفاق النقل الجوي بين البلدين.
وقالت سلطة الطيران في بيان ان الاسدي أن" اللقاء يعد منطلقا لبحث التعاون والتنسيق المشترك في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية ما بين سلطة الطيران المدني العراقي ونظيرتها السورية بغية تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير آليات العمل المشترك بين بغداد ودمشق في قطاع النقل الجوي
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