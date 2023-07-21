وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات للتعامل مع المتظاهرين

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة ، 3 توجيهات بشأن تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين.

وقال المكتب الإعلامي للشمري في بيان أن " الشمري، زار اليوم قيادة حفظ القانون، برفقته عدد من مستشاريه، وقائد قوات الشرطة الاتحادية".

وأوضح أن "الشمري اطلع على سير الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه القيادة"، مؤكداً على "التعامل الحسن مع المتظاهرين، فضلاً عن الالتزام بحقوق المتظاهر بالتزامن مع الالتزام التام بالواجب والحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة".

ووجه الشمري بحسب البيان "بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل هذه القوات، واستمع الى إيجاز عن آخر النشاطات والواجبات المناطة بها"