وزير الخارجيَّة يحشد الجهود لعقد مؤتمر القمة الاسلاميَّة لمناقشة تداعيات الاساءة للقرآن الكريم

‎أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اتصالات هاتفيَّة مع وزراء خارجيَّة الاردن أيمن الصفديّ، وتركيا هاكان فيدان، وايران أمير حسين عبد اللهيان، وتلقّى إتصالًا من وزير خارجيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان،

وجرى خلال الإتصالات الهاتفيَّة حسب بيان للخارجية حشد الجهود لعقد مؤتمر القمة الإسلاميَّة في إجتماع طارئ على المُستوى الوزاريّ، يناقش تداعيات الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم، ومُواجهة ظاهرة الإسلامفوبيا حول العالم، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشكل جماعيّ بهذا الشأن.

‎وبحسب البيانأطلع الوزير نظرائه على الإجراءات الدبلوماسيَّة التي اتخذتها الحكومة العراقيَّة، رداً على تكرار سماح الحكومة السويديَّة بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلاميَّة وحرق العلم العراقيّ ,‎مُشيراً إلى أنَّ مثل هذه الأعمال الاستفزازيَّة تسيء للمواثيق والأعراف الدوليَّة، وتشكل خطراً على السلم المجتمعيّ، وتحرض على ثقافة العنف والكراهيَّة".

‎من جانبهم، أيّد الوزراء موقف العراق، ودعوته لعقد مؤتمر القمة الاسلاميَّة على المُستوى الوزاريّ، لمناقشة تداعيات الاساءة المتكررة للقرآن الكريم"