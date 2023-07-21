استدرج لبغداد ثم الديوانية.. الإطاحة بـ"ضابط" تسلم رشوة 30 مليوناً

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليَّة ضبط أسفرت عن الإيقاع بضابط برتبة نقيب متلبساً بجريمة الرشوة في الديوانيَّة.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان الى تأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقاها من أحد المشتكين تتضمن تعرضه للمساومة وطلب رشى مقابل الوعد بغلق قضيَّة، ورفع شك واشتباه عنه وعن بعض أقربائه في تهمة موجهة إليهم بمحافظة المثنى".

وأضافت، أن "فريق شعبة التحري والضبط في المكتب قام باستدراج المتهم من محافظة المثنى، إلى العاصمة بغداد ومنها للديوانيَّة، وتم نصب كمين محكم للمتهم الذي يعمل ضابطاً برتبة نقيب في مركز شرطة تابع لقيادة شرطة محافظة المثنى، وضبطه متلبساً بحيازة المبلغ الماليّ الذي تسلمه من المشتكي البالغ (30) مليون دينار".

واوضحت انه تم "تنظيم محضر ضبط أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛وتم عرض المتهم والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه".