في السويد.. عراقي يطرد سلوان موميكا ويرفض بيع منتجاته له

أظهر مقطع مصور، اليوم الجمعة، حارق المصحف في السويد "سلوان موميكا"، وهو يشكو رفض أحد العراقيين المسيحيين المغتربين بيع علبة "كولا" له، وطرده من متجره في السويد.

وكتب ناشر المقطع، أنه "قام صاحب سوبر ماركت مسيحي في السويد بطرد المدعو (سلوان موميكا) من السوبر ماركت الخاص به ورفض بيع أي شيء له ، وقال: "أنا مسيحي من العراق ولا أقبل سلوكك غير الاخلاقي انت تعديت على الاسلام واذيت الجميع بمن فيهم نحن المسيحيين".