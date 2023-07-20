الاطار التنسيقي يدعو للتظاهر غدا الجمعة نصرة لدين الله وكتابه الكريم

دعت الامانة العامة للاطار التنسيقي، الى تظاهرات شعبية واسعة، غداً الجمعة، نصرة للقرآن الكريم، فيما عبرت عن تأييدها لإجراءات الحكومة بشأن العلاقات الدبلوماسية مع السويد.

وذكرت الأمانة في بيان أن "سماح السلطات السويدية مجدداً لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف وحرق العلم العراقي امام السفارة العراقية أمر مدان ومستنكر".

وأضافت، ان الاطار "يؤكد دعمه لقرار الحكومة الشجاع بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة السويد وسحب التمثيل العراقي من استكهولم لتكرار السماح بالتجاوز على المصحف الشريف وخرق السيادة العراقية ".

ودعت "الشعب العراقي واتباع أهل البيت عليهم السلام للتظاهر بشكل واسع، غدا الجمعة نصرة لدين الله وكتابه الكريم"، مطالبة "الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الإعتداء الصارخ على حرمة الاسلام والمسلمين".

وحث الإطار التنسيقي "منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية والعربية على اتخاذ مواقف عاجلة وشديدة تجاه السويد".