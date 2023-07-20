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واسط تقرر فسخ التعاقدات مع الشركات السويدية


قرر محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، فسخ التعاقدات مع الشركات السويدية رداً على تدنيس القرآن، والعلم العراقي في ستوكهولم. 

وقال المياحي في بيان انه "تقرر منع تواجد الشركات أو المواطنين السويديين في واسط واتخاذ الاجراءات القانونية كافة لفسخ التعاقدات بين ديوان المحافظة، والشركات السويدية أو مع الشركات النفطية الأجنبية في واسط". 

وأوضح ان ذلك "جاء نظراً لسماح الحكومة السويدية بتكرار التجاوزات على القرآن الكريم ومقدسات المسلمين والشخصيات الدينية، واتساقاً مع القرارات الحكومة الاتحادية". 

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واسط تقرر فسخ التعاقدات مع الشركات السويدية
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