الناطق باسم القائد العام: استعمال الحق الدستوري لا يبيح التجاوز بكلّ أشكاله

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، اليوم الخميس، ان الحكومة تجدد التزامها بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حقّ التظاهر السلمي.

وقال رسول في بيان ، انه طفي الوقت الذي تجدّد فيه الحكومة التزامها بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حقّ التظاهر السلمي، وهو ما جسدته وتجسده الفعاليات الشعبية والتظاهرات المندّدة بالتجاوزات والإساءات المتكررة للقرآن الكريم ورمز الدولة العلم العراقي، فقد أكدت، في الوقت ذاته، أن استعمال الحق الدستوري لا يبيح التجاوز بكلّ أشكاله".

وأضاف: "قد وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أنّ أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستورياً، سيتمّ التعامل معها وفقاً للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة".

وعلى هذا الأساس، نهيب بأبناء شعبنا المتظاهرين السلميين "فرز وتشخيص العناصر المسيئة التي تحاول حرف هذه التظاهرات عن سلميتها وشرعيتها القانونية التي كفلها الدستور".

وعلى القطعات الأمنية، بمختلف صنوفها واختصاصاتها، "القيام بدورها الوطني وواجبها المقدس بحماية العراق وشعبه، وأهدافه الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، بما يمليه عليهم شرف المهنة وواجباتها، والالتزامات الوطنية والقانونية".