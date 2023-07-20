قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تدعو الى حفظ مكانة العراق الدولية

دعت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، الى حفظ مكانة العراق الدولية.

وقالت في بيان:" نستنكر استمرار السلطات السويديــة في مواقفها المستفزة التي تستهدف عقائد ومقدسات المسلمين".

وثمنت القائمة موقف الحكومة العراقية التي أبلغت الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم التي تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم المدني بين الشعوب.

وادانت القائمة حادث حرق السفارة السويدية في العاصمة بغداد داعية إلى ضرورة الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية وحفظ مكانة العراق الدولية