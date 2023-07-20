الاطار التنسيقي يعلن تأييده قطع العلاقات التجارية مع السويد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، أن ابعاد السفيرة السويدية واغلاق مبنى السفارة يحمل 3 رسائل مهمة، مؤكدا أن الاطار داعم لقطع العلاقات التجارية مع ستوكهولم.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة /، ان "موقف العراق من جريمة الاساءة للمصحف الكريم واحراق علمه في العاصمة السويدية كان على قدر المسؤولية من خلال المطالبة بخروج سفيرتها من العاصمة بغداد واغلاق المبنى بشكل فوري واعادة البعثة الدبلوماسية العراقية في السويد للبلاد".

واضاف،ان "القرار الحكومي والذي تدعمه كل قوى الاطار دون استثناء حمل 3 رسائل مهمة ابرزها عدم التساهل مع الاساءة لمصحف يمثل ملياري مسلم وتأكيد الموقف العراقي الذي اعلن مبكرا بانه سيتخذ قرارات بقطع العلاقات اذا ما تكررت الاساءة بالاضافة الى انه يؤكد بان حرية التعبير لا تعني الاساءة للمقدسات".

واشار الى ان "الاطار يدعم قطع اي اطر للعلاقات التجارية مع السويد في ظل موقفها المتحيز لظاهرة الاساءة للاديان لكنها تقف مع المثلية (الشذوذ) وتعاقب من يعترضها في ازدواجية غريبة واضحة الاجندة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بطرد السفيرة الامريكية من العراق، على خلفية سماح السلطات السويدية بتدنيس المصحف الشريف والعلم العراقي.