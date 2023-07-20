العامري يشيد بالموقف الشجاع للحكومة العراقية بشأن السويد

أشاد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الخميس، بالموقف الشجاع للحكومة العراقية، فيما دعا باقي دول العالم الاسلامي الى أن تحذو حذوها وتعيد النظر وبجدية في علاقاتها مع السويد.

وقال العامري في بيان انه "من جديد، تعاود السويد ممارسة عادتها في السماح لشذّاذ الآفاق بالتطاول على مشاعر ملياري مسلم، والأساءة بالأعتداء على المقدسات".

وأضاف، ان "تكرارَ سماح السلطات السويدية لأعمال الكراهية والأستفزاز، بات يشكل منهجاً ومؤشراً مؤكَدين على دورٍ عدواني أنيط ب‍السويد يستهدف المسلمين".

وأشاد العامري، وفق البيان "بالموقف الشجاع للحكومة العراقية، وندعو باقي دول العالم الاسلامي الى أن تحذو حذوها وتعيد النظر وبجدية، في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الأصعدة، الدبلوماسية والأقتصادية والثقافية لتمادي السلطات السويدية في التعدي والأساءة لمقدسات الأسلام والمسلمين".