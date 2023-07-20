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تحالف النهج الوطني يساند إجراءات الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد


اكد تحالف النهج الوطني مساندته لإجراءات الحكومة وإعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد بسبب تكرار الإساءة والاعتداء على كتاب الله المجيد (القران الكريم) .

واكد التحالف في بيان، ندعم جميع الإجراءات الوطنية والدينية والشعبية في ردع اي إساءة لمقدسات الدين الحنيف.

وشدد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبارها واجباً قانونيا واخلاقياً ، تلتزم جمهورية العراق بتوفيره للبعثات الأجنبية.

وثمن في الوقت نفسه مواقف المرجعيات الدينية والفعاليات الثقافية والمجتمعية في حرصها على إظهار هوية العراق الاسلامية.

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