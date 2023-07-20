المرصد العراقي للحريات الصحفية ينتقد قيام حماية شركة الطيف للصيرفة باطلاق النار على صحفيين وسط بغداد وجرح احدهم أحدهم

ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية قيام عناصر حماية شركة صرافة بإطلاق النار على صحفيين وسط بغداد ظهر الخميس أثناء بث مباشر لقناة عراق 24 المختصة بالشؤون الإقتصادية ماأدى الى جرح أحدهم وتعرض آخر الى كدمات وثالث الى ضرر في منطقة الظهر وتحطيم ساعته اليدوية وسرقة جهاز هاتفه الخاص.

وقال حسن نبيل مراسل القناة، للمرصد العراقي للحريات الصحفية:" تعرض كادر قناة عراق ٢٤ في بغداد الى اعتداء بالضرب وإطلاق العيارات النارية من قبل حماية شركة الطيف للصرافة أثناء تغطية مباشرة من أمام مبنى الشركة في الكرادة بعد صدور عقوبات أميركية على ١٤ مصرفا عراقيا بضمنها مصرف الطيف".

وأضاف نبيل:" إنه تم إحتجازه داخل المصرف قبل أن يتم تحويله الى مركز شرطة المسبح أضافة الى إصابة شقيقه موسى نبيل بإطلاق النار في يده عندما كان يحاول حمايته من إعتداء عناصر حماية الشركة وتعرض المصور حسن نبيل الى كدمات في مناطق من جسده".

وأبلغ نبيل، المرصد إنه يتواجد في مركز شرطة المسبح في العاصمة لإقامة دعوى قضائية ضد إدارة المصرف