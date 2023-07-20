الشيخ همام حمودي يدين تصرف الحكومة السويدية بالترخيص مجددا لأحد المتطرفين بإهانة القرآن الكريم والعلم العراقي

ادان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، تصرف الحكومة السويدية بالترخيص مجددا لأحد المتطرفين بإهانة القرآن الكريم والعلم العراقي، وبذريعة حمقاء "التعبير عن الرأي" في وقت تمنع أي رأي ضد المثلية والكيان الصهيوني..

وقال في بيان:" إن إصرار الحكومة السويدية على هذا السلوك العدواني العنصري، وتأجيج ثقافة الكراهية، ومحاولة الزج بالشعوب نحو صدام حضاري، يحملها مسؤولية عواقب الغضب الشعبي للمسلمين في كل بقاع الارض، خاصة شعبنا العراقي المعروف بحماسيته وغيرته وبأسه"..

واضاف:" نؤيد الموقف الرسمي للحكومة العراقية الذي حذر من قطع العلاقات الديبلوماسية، ونؤكد وقوفنا صفا واحدا مع كل المواقف الوطنية الغيورة لردع هذا العدوان على مقدساتنا الاسلامية ورمز سيادتنا الوطنية "العلم العراقي"