الحكومة المحلية بكربلاء تنهي استعداداتها الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام

اعلنت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة عن انهاء استعدادتها الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام إبتداءً من مراسيم تبديل الرايات لمرقد الإمام الحسين و اخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام .

وقال النائب الاول لمحافظ كربلاء المقدسة جاسم الفتلاوي ان "الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة انهت استعداداتها الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام بالتزامن مع تبديل الرايات بمرقد الإمام الحسين و اخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام ".

واوضح، ان "محافظة كربلاء تشهد توافد الملايين من الزائرين بالاضافة الى المواكب الحسينية خلال هذه الأيام والتي تحتاج الى توفير خدمات صحية و خدمية من الدوائر المعنية كالصحة و البلدية و الماء و المجاري وغيرها وبجهود استثنائية".

واضاف، ان "الحكومة المحلية تواجه تحديات كبيرة خلال هذه الزيارة منها مشكلة شحة المياه لإنخفاض منسوب نهر الفرات في فصل الصيف بالاضافة الى ازمة التيار الكهربائي خلال هذه الفترة ، مطالبا باستثناء محافظة كربلاء من القطع المبرمج للتيار الكهربائي.