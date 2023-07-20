المندلاوي يطالب الحكومة العراقية بالبدء وبشكل فوري بإجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد

اعرب نائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي عن استهجانه لتعمد الحكومة السويدية بتكرار السماح بأنتهاك حرمة القرآن الكريم وكذلك تدنيس العلم العراق بلد الانبياء والاوصياء والتعايش الديني على مر العصور .

ودعا المندلاوي في بيان، الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية إلى السير بإجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة السويد، التي استهانت بكل معايير الانسانية واحترام الاديان ومعتقدات الانسان والاديان السماوية، وكذلك هو اصرار من قبلها على استفزاز واضح واستهانة كبير لمشاعر ملايين المسلمين في عموم بلدان العالم .

وطالب المندلاوي جميع الدول الاسلامية الى التوحد بوجه هذه الهجمة التي تحاول بث التفرقة بين الاديان واستفزاز مشاعر المواطنين وإيقاع الفرقة والبغضاء بين البشرية عبر افعال لا تمت للديمقراطية او حرية التعبير بصلة ، بقدر ما تكون جرائم يجب ان يكون للحكومات موقفها الجاد حيالها واعتبارها تتنافى مع قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي والقيم الديمقراطية .

ورحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف"، وهو قرار اعتبرته عدة دول يعرض حرية التعبير للخطر , واعتبار مثل هذه لأعمال " تحريضا على الكراهية والعنصرية، وتعيق الجهود الدولية الرامية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب، وتقوض الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول".