. توقيف 20 متهماً من المشاركين بالاعتداء على سفارة السويد في بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الخميس، توقيف 20 متهماً من المشاركين في الاعتداء على سفارة السويد في بغداد.

وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى قررت توقيف 20 متهماً من المشاركين في الاعتداء على سفارة مملكة السويد في بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، هددت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم، فيما عدت حادثة حرق السفارة السويدية ببغداد "خرقاً أمنياً واجب معالجته".