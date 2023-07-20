العراق يبلغ السويد بقطع العلاقات الدبلوماسية اذا تكررت حادثة حرق المصحف الشريف

ابلغت الحكومة العراقية نظيرتها السويدية بقطع العلاقات الدبلوماسية اذا تكررت حادثة حرق المصحف الشريف .

واكدت الحكومة ، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء ، التزامها بامن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق .

وذكر البيان :" ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً ضمّ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد".

وادان الاجتماع حادث حرق السفارة، وعدّه خرقاً أمنياً يجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن