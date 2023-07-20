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عراقيون بالسويد يردون على "موميكا": الإسلام دين سلام.. العلم العراقي شرف ووسام


نظم مجموعة من الشباب العراقيين، اليوم الخميس، وقفة امام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكولهم؛ احتجاجاً على مساعي حرق القرآن والعلم العراقي.

وبحسب فيديو، قال أحد العراقيين المتواجدين امام السفارة العراقية، إن "ظاهرة حرق القرآن يعد أمراً غير صحيحاً، ونتظاهر اليوم لإيقاف هذه الحملة التي تقف ضد القرآن والمسلمين بذات".

وأضاف، أن "حرق الكتاب المقدس أمر غير حضاري وغير ظاهري"، مبيناً: "اننا نحاول ان نثبت للناس أن الدين الإسلامي دين سلام ومحبة".

وذكر، أن "العلم العراقي هو شرف ووسام، ويشرف كل العرب".

وخلال مقطع أخر  تساقطت امطار غزيرة أمام مبنى السفارة العراقية في السويد، والذي توعد به المتطرف العراقي "سلوان موميكا" بحرق القران والعلم العراقي امامه.

وفي وقت سابق من اليوم، توعد المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، مجددا، بحرق العلم العراقي وكتاب الله المقدس، وصور شخصيات دينية ، امام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

 

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