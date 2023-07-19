مداهمة معمل لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في الانبار

أعلنت شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء، عن مداهمة معمل لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في محافظة الانبار.
وقالت الشرطة في بيان ، انه "داهمت مفارز اللواء الثاني شرطة الطاقة معمل لتدوير وتهريب المشتقات النفطية بقضاء القائم بمحافظة الأنبار، حيث أسفرت العملية عن ضبط (16) خزانا من مختلف السعات ومضبوطات أخرى".
وأضافت: "تم حجزها لغرض تنظيم الأوراق القانونية، وعرض الدعوى أمام قاضي التحقيق المختص استنادا لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته ".
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