سروة عبد الواحد: أكثر مشاريع محافظة بغداد تذهب لشركتين فقط

أكدت النائب سروة عبد الواحد، أن أكثر مشاريع محافظة بغداد تذهب لشركتين فقط.

وقالت عبدالواحد في تغريدة عبر تويتر، إن"مشاريع محافظة بغداد تديرها شركات غير رصينة عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وأكثر هذه المشاريع تذهب لشركتين فقط، وطبعاً لا تُنفَّذ وفق المعايير الحقيقية، لكن يحق للأحباب والأصحاب ما لا يحق لغيرهم".

وأضافت،"على هيئة النزاهة التدقيق في تلك الشركات، وسنزوِّدها بالأسماء والمشاريع التي حصلت عليها. كما إن منع المتاجرة بإعطاء المشاريع الجديدة واستخدامها كحملات انتخابية مسبقة يجب أن يكون مهمة أخرى للنزاهة؛ باعتبار أن هذا الفعل يندرج تحت عنوان سوء استخدام المال العام واستغلاله"