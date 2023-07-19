فؤاد حسين لنظيره السويديّ: القرآن الكريم راسخٌ في قلوب وعقول ملياريّ مُسلم حول العالم

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إتصالًا هاتفيّاً، مع نظيره السويديّ توبياس بيلستروم.

وذكرت الخارجية في بيان ، انه :" جرت خلال الاتصال مناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته يوم غد الخميس 20 تموز 2023، مع شخص آخر من العراق أمام السفارة العراقيَّة في ستوكهولم".

وأشار فؤاد حسين إلى خطورة هذه المواقف، وان تكرارها يدل على عمل ممنهج، مؤكدا :" ان القرآن كريم راسخ في قلوب أكثر من ملياري مسلم حول العالم ".

ودعا الحكومة السويديَّة إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازيَّة، التي تحرض على العنف وتغذيّ الكراهيَّة والعنصريَّة والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات.

واكد أهمّيَّة أنَّ يكون هناك موقف دوليّ حازم إزاءها ينطلق من القوانين والأعراف الدوليَّة، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات.

كما أكَّد حسين حرص الحكومة والشعب العراقيّ على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسيَّة المقيمة في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد، مُشدداً على احترام حريَّة التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستوريَّة والقانونيَّة وبما لايشكل اساءة للأديان أو حرية المعتقد.

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة السويديّ عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مُؤكِّداً أنَّ الحكومة السويديّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعاديَّة للإسلام، وإنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعاديَّة للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، مجددًا التزام الحكومة السويديَّة بحماية السفارة العراقيَّة في ستوكهولم.