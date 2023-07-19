التربية تنفي إلغاء مدارس المتفوقين وتعدها من التجارب التعليمية الناجحة

نفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، الأخبار المتناقلة حول إلغاء مدارس المتفوقين، مؤكدة الإبقاء عليها.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نموذج هذه المدارس يُعدّ من أهم التجارب التعليمية الناجحة التي جاءت بنتائج إيجابية، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز علمية متقدمة"، مضيفة"سنستمر بالتجربة مع تحسين الأداء وزيادة جودة المخرجات التعليمية لتلك المدارس بإضافة بعض الأمور الضرورية للإرتقاء بها".

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى "الابتعاد عن المواقع والصفحات الإلكترونية الوهمية، والتقيد التام في متابعة المواقع الموثقة لدى الوزارة لمعرفة الأخبار الدقيقة التي تخدم المشهد التربوي".