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وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق


تسلـَّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء ، نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطانيّ الجديد لدى العراق ستيفن هيتشن، وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة.

وأكَّد الوزير سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائيّ مع المملكة المتحدة، مُؤكَّداً دعمه لجُهُود السفير الجديد في تطوير العلاقات بين بغداد ولندن بما يحقق المصالح المُشترَكة.

وناقش الجانبان نتائج زيارة وزير الخارجيَّة الأخيرة والوفد المرافق إلى بريطانيا والتأكيَّد على أهمّيَّة متابعة ما تمخضت عنه الزيارة من قبل الجانبين واستكمال مُخرَجات اجتماعات الحوار الستراتيجيّ بين البلدين.

من جانبه، أكَّد السفير البريطانيّ الجديد تطلعه للعمل والتعاون وتحقيق أفضل العلاقات مع العراق، مُثمناً دور العراق في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى العراق
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