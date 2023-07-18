برلمانية تدعو الى موقف حكومي جاد لمعالجة ملف الالغام في المناطق الحدودية

/دعت النائب عن كتلة الصادقون ، زهرة البجاري، الثلاثاء، الى موقف جاد لمعالجة ملف الألغام و المخلفات الحربية في المناطق الحدودية ، وفيما اشارت الى وجود تقصير في هذا الجانب تسبب بوقوع العديد من الضحايا ، بينت انه اسهم ايضا في تعطيل فرص الاستثمار لاسيما في البصرة .

وقالت البجاري بحسب بيان لمكتبها الأعلامي ، ان "مهمة ازالة الالغام والمخلفات الحربية التي تقتل وتعوق يوميا المواطنين في المناطق الحدودية تحتاج الى جدية في العمل ومن المؤسف اننا نفقد كل يوم ابناءنا في البصرة لتكرار انفجار الالغام التي زرعها المقبور صدام في حروبه العبثية مع الدول المجاورة ".

واشارت البجاري، الى ان "انفجار اليوم الذي حصل في ناحية سفوان والذي ادى الى اصابة طفلين من ابناء البصرة تتحمل مسؤوليته الجهات المتعاقدة لازالة الالغام بعد ان تم صرف مئات المليارات من قبل الوزارات والمؤسسات عبر عقود مع عشرات الشركات ، لكن دون اي نتيجة حقيقية وهناك تقصير واضح بمعالجة هذا الملف".

وكشفت البجاري عن "احتواء اراضي البصرة على مليار وستمائة مليون متر مربع ملوثة بالالغام والمخلفات الحربية ما تسبب بحرمان البصرة من استثمار تلك الاراضي واستغلالها من قبل الاهالي الذين شردهم النظام السابق خلال عدوانه على دول الجوار وان اهالي تلك المناطق يناشدون دوما بازالة تلك الالغام لعودتهم الى اراضيهم ومصالحهم".