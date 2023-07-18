وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يؤكدان : نجاح القوات المسلحة العراقية في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي

أكد وزير الدفاع ثابت العباسي ووزير الجيوش الفرنسية سباستيان لوكورنو‏، اليوم الثلاثاء، أن نجاح القوات المسلحة العراقية في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي.

وقال العباسي في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) "استقبلت وزير الجيوش الفرنسية سباستيان لوكورنو‏، في مقر وزارة الدفاع، وأجرينا محادثات ثنائية حول الأمن الإقليمي والتعاون المشترك بين البلدين".

وأضاف "بينا أن نجاح القوات المسلحة العراقية في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي، وأكدنا على ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي"./