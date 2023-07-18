اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعقد أجتماعها برئاسة الأعرجي

رأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاجتماع الدوري الثالث لعام ٢٠٢٣، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان المستشارية، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وعرض ممثل سلطة الطيران ايجازاً حول التقدم المحرز بشأن إجراءات سلطة الطيران المدني المعنية بتنفيذ برنامج التحقق المسبق .

وناقش المجتمعون رسالة مكتب الأمم المتحدة المتضمنة تطوير برنامج تدريبي محدث للعاملين في مجال إدارة السجون، بحضور ممثلي وزارة العدل العراقية.

وبحث الاجتماع، تقديم الدعم المطلوب لغرض إنجاز التقييم المتبادل لجمهورية العراق في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر إجراؤه في ٤ آب القادم من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد الأعرجي على صياغة اتفاق مشترك لغرض الاستفادة من الدعم المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية العاملة في العراق في مجال مكافحة الإرهاب، على أن تتوافق مع متطلبات الجهات الوطنية العراقية .

وناقش الاجتماع أيضا، مدور اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تحديد مسارات الدعم الأممي للعراق في مجال مكافحة الإرهاب، واتخذ القرار المناسب بهذا الصدد.