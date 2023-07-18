القبض على ارهابيين شاركا في القتـال ضد افراد القوات المسلحة ابان معارك التحرير

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادي عن القاء القبض على ارهـابيين شاركا في القتـال ضد افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحشـد الشعبي ابان معارك التحرير.

وذكرت الوكالة في بيان:" ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة كركوك القت القبض على مطلوبين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهـاب ، وجاءت عملية القاء القبض بعد متابعتهم واستدراجهم بكمين محكم".

واضافت:" اعترفا صراحةً بالانتماء الى عصابات داعـش الارهـابي ضمن مايسمى بديوان الجند والشرطة الاسلامية وتلقيهم مجموعة من التدريبات اضافة الى استلامهم مبالغ مالية لقاء قيامهم بأعمال ارهـابية ، كما اشتركا بعمليات تضمنت القتال ضد القوات الامنية والحشد الشعبي كانت ابرزها في معارك التحرير ومعارك الفتحة وقاطع علاس والعجيل".