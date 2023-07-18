الاطاحة بمبتز الكتروني ساوم فتاة على صورها في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية".

وأشارت الى ان "المتهم تم تدوين اقواله وصدقت قضائياً بالاعتراف عن جريمته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".