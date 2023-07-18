العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن إكمال إستعداداتها لاستبدال راية قبة الإمام الحسين واخيه العباس عليهما السلام

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بمراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين واخيه العباس عليهما السلام من الحمراء إلى السوداء ايذانا ببدء شهر محرم الحرام.

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة المهندس عباس الخفاجي إن "الصحن الحسيني الشريف سيشهد بعد صلاتي المغرب والعشاء ، اقامة مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (عليه السلام) من الحمراء إلى السوداء ايذانا ببدء شهر محرم الحرام".

وأوضح أن "الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومن خلال اشتراك عدد من اقسامها أكملت كافة الاستعدادات الخاصة لهذا الحدث المهم الذي ستحضره اعداد غفيرة من الزائرين ومن مختلف محافظات البلاد".

ويحتشد الالاف لتقديم العزاء لآل بيت المصطفى (عليهم السلام) في الصحن الحسيني الشريف، توازيا مع بدء مراسم تبديل راية قبة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) من الحمراء الى السوداء، مع حلول شهر محرم الحرام وايامه العشرة (عاشوراء)، في تقليد سنوي تقيمه العتبات المقدسة في كربلاء احياء لذكرى فاجعة (الطف) الخالدة.