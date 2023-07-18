نائب يدعو الحكومة الى ايجاد اطار قانوني لضمان حصة العراق من المياه مع تركيا وايران

دعا النائب المستقل عن محافظة ميسان "رائد حمدان المالكي" ، الحكومة العراقية الى ايجاد اطار قانوني لضمان حصة العراق من المياه مع تركيا وايران".
واكد النائب في تصريح صحفي :" ضرورة عقد اتفاق مع تركيا بشأن حصة العراق من المياه استنادا لاحكام المادة ١٠٩ من معاهدة لوزان سنة ١٩٢٣".
وانتقد النائب تجاهل الحكومة للمشكلة واجراءاتها ، مطالباً اياها بتغيير نمط استهلاك المياه زراعياً وصناعياً واستخدام تخصيصات الطوارئ لحل جزء من الازمة ، كما انتقد استخدام مياه نهر دجلة لحقن ابار النفط في الوقت الذي يحرم منه المواطنون للمشاريع الزراعية والشرب"
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