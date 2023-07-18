السجن (15) سنة بحق إرهابية قدمت الدعم لعصابات داعش الإرهابية

أصدرت محكمة جنايات ديالى،اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق ارهابية قدمت الدعم والمساعدة لعصابات داعش الارهابية في قضاء المقدادية.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ،أن"الارهابية أقدمت على تقديم الدعم لعناصر عصابات داعش الارهابية من خلال نقل مبالغ وخطوط هواتف واستلام كفالات، إضافة إلى نشر صور ومقاطع فيديو واناشيد تمجد بهذه العصابات الاجرامية".
وأضاف أن "الحكم بحقها يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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