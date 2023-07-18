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اللجنة النيابية الخاصة بمكافحة المخدرات : ملتزمون بتشريع القوانين التي تضمن ردع هذا الخطر عن الشرائح المجتمعية


 اكد مجلس النواب ، سعيه لتشريع القوانين التي تكفل محاربة ومكافحة آفة المخدرات وردع خطرها عن شرائح المجتمع كافة .

وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عدنان الجحيشي في موتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء ، مع رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ورئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم وممثلي وزارة الداخلية واللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني ، " لا يخفى عليكم جميعا حجم ظاهرة انتشار التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مخيف، أصبح يهدد أمننا وصحتنا واقتصادنا واعرافنا الاجتماعية الأصيلة وروابطنا الأسرية ، كما يستهدف بالدرجة الأساس أعز ما نملكه وهم خيرة شبابنا و ثروتنا البشرية ، لذا بات من واجبنا الشرعي والوطني والإنساني أن نتصدى جميعا لهذه الظاهرة ، لأنها تهدد وجودنا وبقاءنا دولة كريمة بمواردها البشرية والمادية ".

واضاف ، أن " هناك استشعارا لخطر هذه الظاهرة بدأ يتنامى بين كل المستويات الرسمية والشعبية وأخذ يتحول إلى خطوات عملية ترجمت بعدة اجراءات منها تأليف لجنة نيابية تختص تشريعيا ورقابيا بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألفت بدعم من رئيس مجلس النواب ونائبيه والنواب منذ العاشر من شهر ايار الماضي ، وقامت هذه اللجنة ومازالت بعقد الاجتماعات والمباحثات والزيارات الرسمية للشخصيات السياسية والدينية والمجتمعية والأجهزة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات؛ للتنسيق معها في سن التشريعات المناسبة والسعي لتذليل العقبات التي تحول دون وصولها إلى أداء يصل لمستوى طموحنا بعد المعنيين تكاتف جميع .

واشار رئيس اللجنة النيابية " الى تزايد ثمار الحملات الأمنية التي تقوم بها أجهزتنا الأمنية المختصة بكل صنوفها خاصة في الأشهر الأخيرة ، حيث تكللت هذه الحملات باعتقال العشرات من تجار المخدرات ومصادرة كميات كبيرة من هذه السموم ، وكذلك نلحظ نشاطا مجتمعيا يتمثل بتوجيهات المرجعيات الدينية ضد هذه الظاهرة ، وقيام مؤسسات مجتمعية بفعاليات مناهضة للظاهرة " 

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اللجنة النيابية الخاصة بمكافحة المخدرات : ملتزمون بتشريع القوانين التي تضمن ردع هذا الخطر عن الشرائح المجتمعية
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