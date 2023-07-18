انزال جوي يؤدي لسحق 5 عناصر من "داعش" الارهابي في كركوك

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية إنزال جوي أدى لسحق خمسة عناصر من العصابات الإرهابية وضبط أسلحتهم في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أن "المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية التي استهدفت احدى الربايا العسكرية على الطريق الرابط بين ناحية ملة عبد الله وناحية الرياض في كركوك ونتج عنها استشهاد وجرح مجموعة من ابطال قواتنا الامنية، تم تحديدها".

وأضافت، أن "القوات الأمنية نفذت عملية إنزال جوي خاطف تمكنت من خلالها سحق 5 من عناصر العصابات الإرهابية وضبط أسلحتهم ومعداتهم ليكونوا درساً لبقايا عصابات داعش".