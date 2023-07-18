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صحة كربلاء تنهي استعداداتها لتنفيذ خطة زيارة عاشوراء وتكشف التفاصيل


 

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، وضع خطة طوارئ خاصة لزيارة عاشوراء، فيما اشارت الى توزيع 100 عجلة إسعاف.

وقال المدير العام لدائرة الصحة صباح الموسوي في بيان إن "دائرة صحة كربلاء المقدسة أكملت استعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بزيارة العاشر من المحرم الحرام"، لافتاً الى أنه "تمت تهيئة ملاكات دائرة الصحة بما يتناسب مع حجم هذه المناسبة الكبيرة بغية تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة".

وتابع الموسوي أن" المؤسسات الصحية المشمولة بتنفيذ الخطة ستتم إدارتها عبر غرفة عمليات الدائرة التي ستقوم أيضاً بالتنسيق مع وزارة الصحة والحكومة المحلية ودوائرها الخدمية والأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين والدوائر الصحية في المحافظات المجاورة".

وأوضح الموسوي أن "الخطة تضمنت توزيع 100عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية وجعلها مرابطة في المناطق المهمة التي تشهد زخماً بشرياً لاسيما أثناء ركضة طويريج مع تهيئة ( 8 ) مستشفيات حكومية و( 4 ) أهلية ستكون تحت تصرف دائرة الصحة لاستقبال المرضى الذين يحتاجون لعمليات طارئة وفتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) الجراحي التخصصي كما تمت تهيئة (35) فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين"، مشيراً الى أنه" سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية (العباسية الشرقية، العباسية الغربية، باب بغداد) وتجهيزها بجميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ".

وأكد الموسوي أن "تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بالأمراض الانتقالية ستكون لها الأولوية عند تطبيق الخطة"، داعياً "المواطنين وزائري المحافظة الى الالتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية المهمة والاحترازية التي تصدرها الجهات الصحية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وحفاظاً على المكتسبات الصحية التي مارسناها في التصدي لتلك الأمراض لاسيما خلال جائحة كورونا".

وفي مجال التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ودوائرها الصحية، بين الموسوي أن "وزارة الصحة وضعت إمكانياتها كافة لدعم الجهد الطبي والصحي وتلبية احتياجات ومتطلبات الزيارة إلى جانب قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود الإدارية للمُحافظتين".

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صحة كربلاء تنهي استعداداتها لتنفيذ خطة زيارة عاشوراء وتكشف التفاصيل
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