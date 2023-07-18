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"إدارة الدولة" يدعو إلى عدم الانجرار خلف الأصوات الداعية للفتنة


دعا ائتلاف "إدارة الدولة"، الاثنين، إلى عدم الانجرار خلف الأصوات الداعية الى الفتنة.

وقال الائتلاف في بيان، إنه "عقد اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي بحضور رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب وقادة ورؤساء الكتل السياسية".

 وأضاف البيان أن "الائتلاف دعا إلى ضرورة التحلّي بالحكمة وعدم الانجرار خلف الأصوات الداعية ضمناً وعلانيةً إلى الفتنة"، وأكد الائتلاف "ضرورة الوقوف بمسؤولية تجاه أي إساءة إلى الأمن المجتمعي والسلم الأهلي".

 

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