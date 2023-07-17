الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين شمال وجنوب بغداد

اطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، بإرهابيين اثنين شمال وجنوب بغداد.
وذكر بيان للمديرية، انه :"بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقتين السادسة والسابعة عشرة التابعتين الى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، جرى نصب كمينين محكمين أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الطارمية وسيطرة الانتصار مدخل العاصمة بغداد،
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