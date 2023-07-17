نينوى تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي

قررت محافظة نينوى، اليوم الاثنين، تقليص ساعات الدوام الرسمي في المحافظة.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب المحافظ، اديب محمد جاسم، أنه "بالنظر لارتفاع درجات الحرارة، وجه المحافظ ما يلي:

1- يكون دوام دوائر الدولة في المحافظة من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثانية ظهرا، وللفترة من 18 تموز ولغاية 31 آب المقبل، على أن يعود الدوام الرسمي إلى الساعة الثالثة ظهراً ابتداءً من 1 أيلول المقبل.

2- على مدراء الدوائر التي تضم دوائرهم اقساماً فنية تعمل بنظام المناوبة تكييف الدوام وفقاً لمصلحة العمل".