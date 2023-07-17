رئيس هيئة النزاهة يكشف تفاصيل "مهمة" عن "سرقة القرن" ومصير نور زهير

كشف رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول سرقة أموال الامانات الضريبية (سرقة القرن)، فيما بين مصير المتهم الأول بالسرقة "نور زهير".

وقال حنون في حديث صحفي، إن "هناك أموالاً ستسترد من المتهم الأول بسرقة القرن (نور زهير)"، مبيناً ان "المعلومات التي تملكها هيئة النزاهة تؤكد وجود زهير في داخل العراق و(مقيد) وليس خارجه".

وبشأن العقارات التي تم رفع الحجز عنها، بين حنون، أن "رفع الحجز عن عقارات نور زهير، من مسؤولية القضاء، وهو من يحدد ذلك برفع الحجز عن بعض العقارات ان وجدت أم لا"، لافتاً الى أن "رفع الحجز عن عقاراته تعد اجراءات ورؤية قضائية".

وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أن "المتورط الأول بسرقة الامانات الضريبية، نور زهير، متهم حتى تثبت ادانته".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، استرداد مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ10 ملايين دولار وعقارات وسيارتين، في محافظات بغداد والانبار والنجف.