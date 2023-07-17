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السوداني يبحث إطلاق مبادرة جديدة للنهوض بالقطاع الصناعي


ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لبحث واقع القطاع الصناعي في العراق ومسار إطلاق مبادرة صناعية جديدة للنهوض بهذا القطاع، بحضور عدد من السادة المستشارين وممثلي القطاع الخاص.

وبحث الاجتماع، وفق بيان لمكتب السوداني، "تضمين المبادرة مراجعة القرارات والتشريعات الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك إعداد حزمة من القرارات العاجلة التي تستهدف الدعم السريع للقطاع الصناعي الوطني".

ووجّه رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، "باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تمكن الدولة من تحسين البيئة الخاصة بالاستثمار الصناعي، وتنمية إسهامه في الاقتصاد الوطني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على تبني مشاريع صناعية وطنية واعدة، تكون شريكة للدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وأنّ الحكومة جادة في مسعاها للنهوض بالواقع الصناعي كجزء من الإصلاح الاقتصادي المُتبنى ضمن أولويات البرنامج الحكومي".

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