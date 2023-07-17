بالأرقام.. نسب النجاح في الثالث المتوسط وأعلى خمس مديريات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نسب النجاح للمواد الدراسية في الدور الأول للصف الثالث المتوسط، فيما أشارت إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستحدد مواعيد أداء امتحانات الدور الثاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان "ابتداءً، نُبارك لأسرنا العراقية الكريمة ثمرة جهودها وصبرها وحرصها خلال هذا العام الدراسي، ولطلبتنا الأعزّة تفوقهم ونجاحهم، وتوفيقاً أكبر للمُكملين الذين ينتظرهم الدور الثاني لإعادة المحاولة، وتعويضاً لمن لم يحالفهم التوفيق في هذا العام الدراسي، على أمل العودة وتعويض ما فات بالعام الدراسي القادم".

وأضاف، "فقد اعلنت الوزارة صباح هذا اليوم نتائج الامتحانات النهائية الوزارية للمرحلة المتوسطة لعموم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وممثليات اقليم كردستان ومدارس الخارج للعام الدراسي الحالي (2022-2023).. فإن نسب النجاح للمواد الدراسية في دورها الأول كانت جيدة وبمستوى التوقعات والطموح".

وتابع المتحدث، أن "نسب النجاح للمواد الدراسية في الدور الأول، بلغت:

-التربية الاسلامية 96،73%

-اللغة الانگليزية 72،26%

-الرياضيات 82,02%

-الاجتماعيات 95,82%

-الأحياء 80,02%

-الكيمياء 89,07

-الفيزياء 84,6

-اللغة الفرنسية 92,43".

وبين، أن "نسب النجاح للمُديريات العامة للتربية الخمس الأعلى كانت وفقاً للترتيب للآتي:

-النجف الأشرف

-ذي قار

-ديالى

-الكرخ الاولى

-واسط".

أما على المُستوى الفردي، وفق متحدث التربية، "حصل 74 طالباً وطالبة على مجموع 700 بمعدل 100‎%‎ وهم الأوائل في عموم المديريات العامة للتربية في العراق، كما حصل أكثر من 1125 طالب على معدل 99‎%‎ وأكثر من 545 طالباً على معدل 98‎%‎".

وبين السيد، أن "الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة مواعيد أداء امتحانات الدور الثاني وبقية الاجراءات المُتعلقة بالمرحلة المتوسطة".