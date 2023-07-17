ديوان محافظة نينوى ينفي اعتقال محافظها في مطار بغداد

نفى ديوان محافظة نينوى، صحة الأنباء المتداولة من بعض الصفحات حول اعتقال المحافظ نجم الجبوري في مطار بغداد الدولي.

وقال الديوان في بيان ، إنه "لا صحة على الاطلاق لما تناقلته بعض الصفحات المأجورة وجماعة النسخ واللصق حول الخبر".

وكانت قد تناولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، انباء عن اعتقال محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري في مطار بغداد الدولي من قبل قوة من هيئة النزاهة، وهو الأمر الذي تم نفيه من ديوان المحافظة.