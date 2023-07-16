الشيخ همام حمودي يدعو لمؤتمر سنوي لحل مشاكل البيت العراقي

دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، الى عقد مؤتمر شعبي سنوي لحل مشاكل البيت العراقي.

وقال الشيخ حمودي في كلمة خلال حضوره مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاحتفالية التي أقامتها عشائر الظوالم بمحافظة المثنى بذكرى ثورة العشرين، "ندعو رئيس الوزراء الى تبني عقد مؤتمر شعبي سنوي يشارك فيه النواب والمسؤولون الحكوميون ووجوه المجتمع في كل محافظة ل‍مناقشة مشاكل البيت العراقي وبلورة رؤى لحله".

وأضاف أن "نجاح حكومة السوداني هو نجاح للعراق وشعبه والاطار"، مشيراً الى أن "السوداني جزء لا يتجزأ من الاطار، وقد اثبت انه رجل الميدان والمواجهة"، واصفا قراره بـ"مقايضة الغاز مقابل النفط والخروج من الهيمنة الامريكية بانه قرار شجاع وندعمه".

وحذر الشيخ حمودي من أن "الحكومة ومشروعها قد تتعرض لمواجهة مستقبلا ممن لا يريدون الاستقرار والخير للعراق، ويحاولون التشكيك، لجعل الشعب بعيدا عن مشاريعه وتفاعله".