البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة يوم غد

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، عن جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الاثنين.

وذكرت الدائرة في بيان , ان "جدول الاعمال تضمن القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني"،والقراءة الاولـى لمشـروع قانون مكافحـة الارهـاب".

وأضافت أن "جدول الاعمال تضمن كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون كلية طيران الجيش ،والقراءة الاولـى لمشـروع قانون تصـديق اتفاقيـة اعفـاء حملـة الجـوازات السفر الدبلوماسية والخدمـة والخاصـة مـن سـمـة الـدخول بـين حكومة جمهوريـة الـعـراق وحكومـة روسيا الاتحاديـة".