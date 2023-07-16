صدور أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً الشيخ فايد الشمري

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، صدور أمر قبضٍ على رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً؛ لتعمُّده ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً؛ في قضيَّة التلاعب في سلف قسم الصيانة في مطار النجف الدوليّ، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم سبق له أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المطار".

وأكَّدت الهيئة أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهم الهارب؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وعلى الصعيد نفسه قال مصدر مطلع ان امر القبض جاء بحق الشيخ فايد الشمري وهو قيادي في دولة القانون الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة النجف وبعد ذلك استلم رئاسة مجلس ادارة مطار النجف