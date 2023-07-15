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سوريا تتهم القوات الأمريكية بسرقة نفطها ونقله لشمال العراق


أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القوات الأمريكية تواصل "سرقة" النفط السوري، حيث قامت اليوم بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق.

ووفقا لـ"سانا"، "أخرجت القوات الأمريكية اليوم السبت 35 صهريجا محملاً بالنفط السوري إلى إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد غير القانوني، أقصى الريف الشرقي للحسكة".

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر من منطقة اليعربية أن قافلة أمريكية مكونة من 120 آلية تضم 65 ناقلة بعضها يحمل معدات عسكري معطوبة مغطاة، و20 شاحنة تبريد، و35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق، توجهت عبر معبر الوليد غير القانوني نحو شمال العراق".

وأشارت المصادر المحلية، إلى "أن 4 سيارات بيك آب تابعة لميليشيا "قسد" كانت ترافق القافلة لتأمين الحماية لها".

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سوريا تتهم القوات الأمريكية بسرقة نفطها ونقله لشمال العراق
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