بسبب هدم جامع السراجي .. اهل السنة والجماعة في الزبير يطالبون بإقالة مدير الوقف السني واحالته للتحقيق

استنكر اهل السنة والجماعة في قضاء الزبير غربي البصرة، عملية ازالة وهدم منارة جامع السراجي في قضاء ابي الخصيب.

وطالبوا في تجمع اقيم بجامع مزعل باشا في قضاء الزبير اليوم السبت في بيان تلاه احد رجال الدين " بإقالة مدير الوقف السني وإحالته للتحقيق ، وتشكيل لجنة لبيان المقصرين بسبب الموافقة على هدم الجامع .

كما طالب المجتمعون " محافظ البصرة بضرورة الإسراع بتجميع وترقيم طابوق المنارة وإعادة البناء للمسجد والمنارة من جديد.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد اكد اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوقف السني في المحافظة : أن جامع السراجي في قضاء أبي الخصيب سيكون رمزاً للتعايش السلمي والوئام و السلام. مبينا " أبلغنا الوقف السني بعملية الهدم قبل أسبوع من هدم المنارة.

ولفت العيداني ، سيتم بناء الجامع بجامع آخر يليق بالبصرة و أهلها وبأفضل الطرازات المعمارية.